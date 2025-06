Vi sjekker ut Splitgate 2 på dagens GR Live

HQ

Vi kommer tilbake for en ny GR Live -rate senere i dag, når fokuset blir flyttet og vendt mot arena-shooter-oppfølgeren Splitgate 2. Spillet ble lansert i sin helhet sent i forrige uke i tråd med at grunnleggeren av utvikleren gikk på scenen på Summer Game Fest og opprørte noen få mennesker (noe som fikk 1047 Games til å legge ut en unnskyldningserklæring).

Når det gjelder hva denne oppfølgeren tilbyr fansen, i tillegg til forbedringer av kjernekonseptet til Splitgate, har den også massevis av tilleggsmoduser, som en nylig avslørt Battle Royale. Det er også et gratis å spille spill, om enn et med mikrotransaksjoner, inkludert en tidligere $ 80 kosmetikk som også fikk 1047 til å legge ut en uttalelse.

Uavhengig av den nylige kontroversen, kommer vi til å sjekke ut Splitgate 2 på dagens GR Live, hvor jeg vil være vertskap og spille gjennom en times spill fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.