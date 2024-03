HQ

Denne uken var en stor uke for Stardew Valley-fans, da spillet fikk en stor og splitter ny oppdatering som justerte en hel rekke systemer og la til en rekke spennende nye ting. Du kan få en oversikt over oppdateringen her.

Men for å få en smakebit av denne oppdateringen selv har vi bestemt oss for at det ikke finnes noe bedre tidspunkt å vende tilbake til Stardew-verdenen enn i dagens GR Live, og det er akkurat det Rebeca vil gjøre når hun begynner til vanlig tid kl. 17 på GR Live-hjemmesiden.