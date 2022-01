Vi sjekker ut The Settlers i dagens GR Live

HQ

I dag starter den lukkede betaen for Ubisofts kommende strategispill, The Settlers. Dette er en fortsettelse av den ikoniske franchisen og ber spillere om å lede en av tre klaner, og kjempe for overlevelse og kontroll over en øy full av ressurser og potensiale.

Vi har allerede tatt en sniktitt på den lukkede betaen, som du kan lese alt om her, og ikke glem å registrere din interesse for muligheten til å teste spillet selv i betaperioden som starter i dag klokken 14 og varer til 24. januar klokken 10.

Vi skal spille det i et par timer i dagens GR Live, og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side fra klokken 16.