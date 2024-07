Vi sjekker ut XDefiants første sesong i dagens GR Live

HQ

Vi vender tilbake til et av årets mest populære skytespill i dagens GR Live. Nå som den første sesongen av XDefiant har gjort sin ankomst skal vi hoppe tilbake til tittelen for å se hvordan den nye Rainbow Six: Siege GSK-fraksjonen, de tre nye kartene, våpnene og den ekstra Capture the Flag-spillmodusen endrer ting.

Du kan få med deg alt som skjer fra GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 17 når jeg skal være vertskap og spille i en time.

Og frem til da kan du også gå over her for å se Magnus' nylige inntrykk av sesong 1.