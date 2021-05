Vi skal sjekke ut Arenas i Apex Legends i dagen livestream

Masse nytt innhold har blitt tilføyd med den nye Legacy-sesongen, og vi er klare for å sjekke det ut!

Selv om Apex Legends ikke er et Titanfall-spill har mange fans likevel håpet på at spillet vil dra inspirasjon fra det i en mer direkte grad, og innføre de ikoniske...

I går fikk vi en ny trailer som viste frem mesteparten av det Apex Legends sin kommende Legacy-sesong vil by på, men den ga oss bare noen sekunder med hint om hvordan...

Mange av utviklerne i Respawn satte standarden for multiplayerspill i flerfoldige år da de jobbet i Infinity Ward og ga oss Call of Duty 4: Modern Warfare, så etter å ha...

På mandag fikk vi en animasjonskortfilm som bekreftet at den neste legenden i Apex Legends blir den jetpack-brukende Valkyrie og at den neste sesongen vil hete Apex...

Apex Legends nærmer seg virkelig Titanfall i ny sesong

den 19 april 2021 klokken 18:06 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

De av oss som liker Titanfall-spillene veldig godt la raskt merke til at Apex Legends finner sted i samme univers, men utviklerne i Respawn sa at det ville bli for...