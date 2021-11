Vi skal spille enda mer Forza Horizon 5 i dagens GR Live

Forrige uke sparket vi i gang helgen ved å spille noen timer av Playground Games' seneste racingspill Forza Horizon 5, den gang for å feire spillets early...

Forza Horizon 5 har bilhorn med musikk fra Banjo-Kazooie, Battletoads og Doom

den 6 november 2021 klokken 17:29 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

En artig ting med Forza Horizon 4 var at du kunne få bilhornet til å spille musikk fra Halo, Killer Instinct og Sea of Thieves. Det er åpenbart at dette var en elsket...