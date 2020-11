Vi skal spille Hyrule Warriors: Age of Calamity fra klokken 16 på GR Live

Du ser på Annonser

Forrige uke kom det siste stor Nintendo Switch-eksklusive spillet for 2020, nemlig Hyrule Warriors: Age of Calamity, et musou-spill basert på Zelda-universet. Age of Calamity handler om hendelsene som fant sted 100 år før handlingen i Breath of the Wild, og inneholder dermed mange av de samme karakterene og områdene.

Hvis du higer etter mer Zelda før lanseringen av Breath of the Wild 2 er du hjertelig velkommen til vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille Hyrule Warriors: Age of Calamity i et par timer. Sjekk gjerne ut anmeldelsen til Ingar også.