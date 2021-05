Vi skal spille Knockout City i dagens livestream

Du ser på Annonser

Vi har ikke tatt helg helt enda og gjør oss klare for å streame et av våre mest etterlengtede titler nå i mai. Knockout City er et kompetitivt online kanonballspill fra Mario Kart Live: Home Circuit-utvikleren Velan Studios. Spillet byr på mange kule moduser og har masser av taktisk dybde også, da spillere kan utføre flere triks og lure motstanderne.

For å se mer av hva denne sportstittelen har å tilby er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.