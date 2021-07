Vi skal spille New World i dagens livestream

Tross at det kun er tilgjengelig som lukket beta har Amazon Game Studios' MMO New World allerede blitt en stor suksess. På Steam har det nådd 190 000 samtidige spillere,...

Nylig dukket det opp en litt sær historie. Mange hundretusen spillere kastet seg over beta-testen av Amazon Game Studios' gigantiske nye MMORPG New World, men noen av...

New World-trailer virker som Valheim i en Fantasy-verden

den 12 mai 2021 klokken 14:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For tre måneder siden ga Amazon beskjed om at de hadde bestemt seg for å utsette det påkostede rollespillet sitt, New World, til den 31. august for å fikse en rekke ting...