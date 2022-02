Vi skal spille Sifu klokken 16

HQ

Nylig slapp Sloclap deres nyeste spill, nemlig Sifu. Her spiller du som en Kung-Fu-mester som gjør alt for å jakte ned og hevne seg på morderne som drepte familien din. Det er en tittel med et komplekst og utfordrende kampsystem og en straffende aldringsmekanikk som gir et unikt premiss.

Eirik har allerede delt sine tanker om spillet (les anmeldelsen hans her), men vi skal også dykke ned i spillet i dagens GR Live, der Rebeca skal kjempe seg gjennom fiender i to timer.

Vi starter som vanlig klokken 16 og du finner oss på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.