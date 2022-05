Vi skal spille Trek to Yomi i dagens livestream

HQ

I dag lanseres offisielt Trek to Yomi, samurai-actioneventyret der unge samuraien Hiroki begir seg ut på en reise for å oppfylle et løfte som han har gitt til sin døende mester, og må beskytte byen sin og menneskene han er glad i mot alle trusler. Spillet presenteres i svart/hvitt for å gjenspeile klassiske Akira Kurosawa-filmer, og har som mål å servere en visuelt slående filmatisk historie.

Det høres ut som vi har et meget interessant spill i vente, og vi skal spille det i et par timer i dagens livestream. Rebeca er dagens vert og begynner som vanlig klokken 16. Er du interessert kan du se streamen via vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch.

Sjekk ut traileren nedenfor for en idé om hva vi har i vente, og det kommer også en anmeldelse senere i ettermiddag.