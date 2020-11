Vi skal spille Watch Dogs: Legion fra klokken 16

I dagens livestream skal vi ta en titt på Watch Dogs: Legion som ble sluppet forrige uke. Her får vi utforske Londons gater og rekruttere mange av byens merkelige og...

Watch Dogs: Legion ser mye bedre ut på Xbox Series X

den 31 oktober 2020 klokken 01:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Jeg håper at anmeldelsen min gjør det ganske klart at Watch Dogs: Legion dessverre er like upolert og generisk på dagens konsoller som jeg fryktet, men førstnevnte er det...