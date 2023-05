Vi skaper drømmenes temapark i Park Beyond i dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for Park Beyond-fans, for nå har spillets lukkede beta startet. Mens noen spillere allerede har presset grensene for kreativitet og utforsket Impossification-pakken i løpet av helgen som en del av Early Access-perioden vil den lukkede betaen være tilgjengelig for flere spillere fra og med i ettermiddag.

Men for å få en forsmak på hva som kommer, skal vi hoppe inn i Park Beyond like før Early Access -perioden avsluttes. Fra og med det tidligere tidspunktet klokken 14, vil jeg være vert og spille et par timer av Limbic Entertainments tittel. For å få med deg dette er det bare å gå til GR Live-hjemmesiden.

Hvis du vil sjekke ut Park Beyond før lanseringen på PC, PlayStation 5 og Xbox Series-konsoller 16. juni kan du registrere deg for å være en del av denne PC-eksklusive Closed Beta Test her.