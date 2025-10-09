Vi slåss på 2XKO i dagens GR Live

HQ

2XKO Det har kanskje bare vært ute i Early Access en kort stund, men allerede flokker spillere seg rundt Riot Games' nye tag-fighter. Det bringer fartsfylt tag-action tilbake til kampspillenes frontlinje, og kombinerer et distinkt utseende med et solid mekanisk potensial.

Hvis du fortsatt har ventet på å gå inn i ringen selv, kan du sjekke ut hva 2XKO handler om, da vi strømmer spillet senere i dag på GR Live. Som alltid kan du stille inn fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og du finner oss på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre samt GR Live-hjemmesiden.

Det er fortsatt veldig tidlig for 2XKO, og selv om fansen forventer mye mer innhold etter hvert, kan du også sjekke ut noen av våre mer dyptgående tanker etter noen timer med spillet her.