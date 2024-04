Vi snakker om hvem som er tidenes mest ikoniske videospillkarakter i ukens The Gamereactor Show

HQ

Nylig offentliggjorde BAFTA en avstemning der de avslørte sin liste over de 20 mest ikoniske videospillkarakterene gjennom tidene. Selv om mange av de forventete figurene kom med, var det også mange uvanlige navn på listen, noe som har vært utgangspunktet for vår siste episode av The Gamereactor Show.

Alex og jeg diskuterer som vanlig rangeringene og hvorvidt enkelte figurer ble oversett, noen ble sett på som for gode, andre var feilplassert, og hvilke som passet perfekt inn.

I tillegg snakker vi kort om den kommende sommersesongen og hva vi forventer å se, før vi avslutter med en kort prat om den animerte serien Among Us og dens fantastiske og stjernespekkede rollebesetning.

Hvis du vil høre den siste episoden, kan du enten sjekke den ut nedenfor, eller ta turen hit for å finne den på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.