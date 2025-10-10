Vi spiller Battlefield 6 i dagens GR Live

HQ

Det er den store dagen for mange fans av actionskytespill, da Battlefield 6 gjør sin store ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Nå som det etterlengtede spillet er her og tilgjengelig for alle å hoppe på og spille, kommer vi til å gjøre Battlefield 6 til fokus for dagens GR Live -strøm, hvor jeg vil være vertskap og spille gjennom en times flerspiller-action.

Strømmen starter som vanlig kl. 17, og du kan følge med på alt som skjer på GR Live-hjemmesiden.

Og for mer på Battlefield 6, ikke gå glipp av vår komplette gjennomgang av spillet der vi snakker om den middelmådige Campaign, den utmerkede Multiplayer og det høye potensialet Portal alt i mye større dybde.