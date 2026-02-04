Gamereactor

nyheter
Cairn

Vi spiller Cairn i dagens GR Live

Bli med oss når vi bruker en time på å bestige et fjell.

HQ

Vi er tilbake for en ny GR Live-strøm senere i dag, når jeg til vanlig tid vil være vert og sjekke ut den første timen av The Game Bakers' klatreeventyr kjent som Cairn.

Alt skjer på GR Live-hjemmesiden, og du kan bli med meg fra kl. 17 for å se hva dette ganske godt mottatte prosjektet har i vente for alle som ennå ikke har dykket inn og opplevd det selv.

Og for de som er ute etter ekstra analyser og tanker om Cairn før strømmingen starter, kan du stikke innom her for å lese vår dedikerte anmeldelse, der vi snakker om det interessante gameplayet og den vanskelig å like hovedpersonen.

Cairn

