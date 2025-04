Vi spiller Clair Obscur: Expedition 33 på dagens GR Live

HQ

Vi har allerede blitt behandlet med en rekke virkelig imponerende spill i 2025, med Kingdom Come: Deliverance II og Monster Hunter: Wilds som ledet an i februar med svært høye 80-talls poengsummer på Metacritic. I det siste har disse to blitt slått og overvunnet av en samling andre utrolige prosjekter, det være seg Split Fiction, Blue Prince, eller til og med Sandfall Interactives anerkjente Clair Obscur: Expedition 33. Spillet har nådd en poengsum på 92 på plattformen, noe som gjør det til et av de høyest rangerte spillene gjennom tidene og en leder for 2025 så langt.

Mens vi også vitner om Clair Obscurs briljans i vår anmeldelse, vil vi i dag sette spillet på prøve ved å hoppe inn i den første timen av spillet som en del av vårt GR Live -tilbud. Fra og med det vanlige tidspunktet kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vertskap og begynne mitt eventyr i dette enestående spillet på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å se hvorfor du også bør sjekke ut Clair Obscur fra i dag på PC, PS5 og Xbox Series X/S, til og med gjennom ditt Game Pass -abonnement.