Vi spiller Death Stranding 2: On the Beach på dagens GR Live

Det er den store dagen for Hideo Kojima og PlayStation 5-fans, for Death Stranding 2: On the Beach har nå kommet. Det etterlengtede spillet, som har blitt et av årets høyest rangerte spill så langt, er nå tilgjengelig på PS5-konsoller, og i den anledning skal vi gjøre tittelen til tema for dagens GR Live -strøm for å markere ankomsten.

Fra og med vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert for og spille gjennom den første timen av Death Stranding 2: On the Beach, alt på GR Live-hjemmesiden. Ta turen innom for å få en tidlig forsmak på hvorfor dette prosjektet har blitt hyllet av kritikerne.

Og hvis du ikke allerede har gjort det, bør du lese hele anmeldelsen vår av Death Stranding 2: On the Beach.