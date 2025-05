Vi spiller Doom: The Dark Ages i dagens GR Live

HQ

Portene til helvete har blitt åpnet ... i hvert fall for noen. Tidlige brukere av Doom: The Dark Ages har kunnet slå seg løs og nyte den hektiske og høylytte actionforløperen siden veldig, veldig tidlig i morges, i forkant av at resten av samfunnet starter sine eventyr fra 15. mai.

Mens vi allerede har kunnet fortelle deg alt om vår tid i id Softwares underholdende prosjekt i en dedikert anmeldelse (og til og med en videoanmeldelse nedenfor), og begynte å dele noen nyttige guider også, senere i dag, kommer vi tilbake til den hensynsløse skytteren som en del av dagens GR Live -strøm.

Fra og med vanlig tid kl. 17 vil jeg være vertskap og spille gjennom åpningstimen på Doom: The Dark Ages alt fra GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å se meg rive og rive som Slayer nok en gang.