Doom: The Dark Ages Guide - Hva gjør hvert våpen og hvordan du fullfører mestringsutfordringen

Doom: The Dark AgesSlayer, som er et Doom -spill, har et vell av samleobjekter å finne. For å oppnå den unnvikende 100 %-milepælen må du faktisk få tak i hver eneste bit av Gold, hver eneste edelsten, finne og fullføre hvert eneste hemmelige område, legge til hver eneste dukke og Codex -side i samlingen din, og også oppgradere alle våpnene i arsenalet ditt. Det er selvsagt mye å ta tak i, og siden det ville ta oss resten av måneden å skrive en guide til hvor du finner hver eneste del av Gold, skal vi i stedet konsentrere oss om de ulike våpnene som er tilgjengelige denne gangen.

I denne guiden vil vi forklare hva hvert våpen gjør, hvordan oppgraderingene deres endrer hvordan de fungerer, og også hvordan du låser opp og fullfører hvert av de forskjellige Mastery Challenges også. Så, med det som er tilfelle, la oss gjøre dette en våpentype om gangen.

Combat Shotgun

Det første våpenet du starter med. Dette er en enkel pumpehagle som kan justeres til å fungere på en håndfull ekstra måter. Det har fire tilgjengelige oppgraderinger, og som alle våpen i The Dark Ages, krever det siste en Wraithstone for å låse opp.



Incendiary - Legger til en brenneffekt til Combat Shotgun, med brennende demoner som slipper rustningspickuper



Smelt eller Blast - Smelt forbedrer brennende rustningsdråper, mens Blast får brennende demoner til å eksplodere



Tune Up eller Flare-Up - Tune Up endrer Combat Shotgun til å ha en tre-runders salve, mens Flare-Up øyeblikkelig brenner demoner



Spis dette! - Forbedrer antall prosjektiler som avfyres i løpet av hver runde



Mestringsutfordring: Sørg for at hver kule treffer en demon 150 ganger.

Tips: Bruk Tune Up og pump all ammunisjonen din inn i en sterk demon for å komme deg raskt gjennom denne utfordringen.

Super hagle

En gammel trofast. Hva mer trenger å bli sagt?



Speed Loader - Reduserer omladingstiden



Shatter - Forbedrer skaden mot panser



Spis dette! - Øker antall prosjektiler som avfyres i løpet av hver runde



Mestringsutfordring: Sørg for at hver kule treffer en demon 50 ganger.

Tips: Fiender som bedøves av Shield Saw er veldig enkle, stillestående mål.

Skinnepiggkvern

Den mørke middelalderens svar på en angrepsrifle. Denne skyter vanlige skudd og ikke energi eller knuste hodeskaller.



Pincushion eller Ricochet - Med Pincushion kan du fylle en demon med kuler og deretter detonere demonen ved å kaste Shield Saw på den eller ved å parere et angrep. Ricochet gjør at Shredder-runder spretter av mål som for øyeblikket er bedøvet av Shield Saw.



Ingen krusiduller - Øker skuddtakten.



Barbed - Detonerte klypeputer eller rikosjetterte runder gjør mer skade, i tillegg til at klypeputeeffekten nå også fungerer på skjoldladning.



Mestringsutfordring: Gjør skade på 100 ekstra demoner med enten Pincushion eller Ricochet.

Tips: Bruk Shield Saw til å rote en større demon, og bruk deretter Ricochet til å utslette alle fôrdemoner rundt dem.

Skinnespydspidder

Et annet mer tradisjonelt våpen, som i praksis er en DMR med ett skudd eller en skarpskytterrifle.



Stalwart - Treffer, pareringer eller ladninger med Landing Shield Saw utløser Impaler-ammunisjon.



Salvage - Når du plukker opp Impaler-ammunisjon, forbedrer det ditt neste skudd.



Lobotomi - Hodeskudd fyller på en del av en nærkampladning.



Mestringsutfordring: Bruk Lobotomys hodeskudd-nærkampladningsevne til å regenerere nærkampladninger 100 ganger.

Tips: Selv om Mastery Challenge spesifikt bemerker å bruke Lobotomy, kan du misbruke Stalwart her også av og til, så sørg for å kaste Shield Saw ut og parere Hell Surges så ofte som mulig. Ellers må du sørge for å bruke Dread Mace, da det tar lengst tid å lade og er lettest å konsumere, samtidig som du fyller på Impaler -ammunisjonen din til maks ved hver nærkampbruk. Ellers er det eneste andre alternativet her hardt arbeid og mange, mange hodeskudd.

Plasma Rifle Accelerator

Et helautomatisk energivåpen som er perfekt til å ødelegge plasmaskjold.



Tilbakemelding - Å skyte en demon bygger opp ladning, og høyere ladning fører til raskere ildhastighet.



Stabilisator eller Modulator - Stabilisator reduserer avfyringsspredningen ved maksimal ladning, mens Modulator øker avfyringshastigheten ytterligere ved maksimal ladning.



Heatblast eller Mega Cell - Heatblast gjør at du kan utløse en ladet eksplosjon når du har lagret nok ladning, mens Mega Cell øker tiden det tar før ladningen forsvinner.



Overbelastning - Overlad akseleratoren ved å skyte demoner mens den er fulladet, dette vil øke potensialet til akseleratorens andre effekter.



Mastery Challenge: Forårsak Overload eller Heatblast skade 1 000 ganger.

Tips: Det finnes ingen rask vei her. Bare samle opp og oppretthold ladningen, og fortsett å gjøre skade på demonene.

Plasma Rifle Cycler

Nok et energivåpen, men nå med to løp!



Shock - Hvis du gjør nok skade, blir fiender i nærheten sjokkert, noe som øker skaden som påføres av angrepene dine.



Amplify - Øker skaden ytterligere på sjokkerte fiender.



Fulminasjon - Varigheten av sjokket økes, og å drepe en sjokkert demon fører nå til at flere sjokkbuer sprer seg.



Overbelastning - Overlad Cycler ved å skyte demoner for å øke potensialet til Cyclerens andre effekter.



Mestringsutfordring: Forårsak Overload eller Lightning skade 500 ganger.

Tips: Generer ladning, og la deretter kjettingen Lightning skade gjøre det harde arbeidet.

Skalleknuser Pulverisator

Et av de mer unike våpnene i The Dark Ages. Det knuser og spytter hodeskallefragmenter mot fiender i en kjegle, noe som gjør det ideelt for et stort antall fiender.



Runic Skull - Å drepe en demon med Pulverizer eller i nærkamp bygger opp ladning avhengig av størrelsen på demonen, og ladningen øker Pulverizers ildhastighet og bevegelseshastigheten din.



Runic Strike - Nærkampangrep bygger nå opp og opprettholder ladning.



Flay - Øker antallet prosjektiler som skytes ut over et større område.



Mestringsutfordring: Forårsaker ladet skade 250 ganger.

Tips: Gå i nærkamp med en fôrdemon for å få en rask ladningsøkning, og bruk den deretter til å øke skadepotensialet ditt Pulverizer.

Skalleknuser Ravager

Et mer presist hodeskalleknuser-våpen, som bytter ut et konisk angrep med en jevn strøm av fragmenterte beinprosjektiler.



Vampirisme - Ved maksimal ildhastighet slipper fiender som blir skadet av Ravager, helsepickuper.



Ignition eller Slow Burn - Ignition reduserer tiden det tar å nå maksimal ildhastighet og reduserer bevegelsesstraffen mens du skyter, mens Slow Burn øker maksimal ildhastighet, men også tiden det tar å nå denne og øker også bevegelsesstraffen ytterligere.



Leverandør - Demoner som er skadet av Ravager, slipper hodeskalleammunisjon.



Mestringsutfordring: Samle 100 stykker ammunisjon ved å skade demoner med Supplier utstyrt.

Tips: Fôrdemoner er den beste måten å klare denne utfordringen på. Bruk dem som det kanonfôret de er.

Kjedeskudd

Kanskje det mest unike våpenet i spillet. Dette skyter en lenket kule mot fiender og knuser dem i småbiter med enorm stump kraft.



Eldritch Blessing - Hvis du parerer en Hell Surge, forsterker det neste Chainshot-skuddet ditt.



Gravitasjonsstrøm - Chainshot gjør mer skade på rustning når den er fulladet.



Kosmisk brudd - Fulladede kjedeskudd eksploderer nå når de treffer en demon.



Mestringsutfordring: Forårsak Cosmic Breach skade 100 ganger.

Tips: Det er ingen snarveier her. Bare bruk Chainshot og la den massive skaden og kraften gjøre jobben.

Granatkaster

Ganske selvforklarende. Denne skyter eksplosive prosjektiler mot demoner.



Fragment - Hver tredje fulltreffer med granatkasteren slipper nå en klase-granat.



Rupture - Direkte treff på fiender som er bedøvet av Shield Saw, utløser nå også klase-granater.



Kataklysme - Hvert andre treff slipper nå en klase-granat.



Mastery Challenge: Forårsak Fragment eller Cataclysm skade 100 ganger.

Tips: Prioriter å spamme direkte treff på tøffere demoner for å generere massevis på Cluster Grenades for å fullføre denne oppgaven raskere.

Rakettkaster

Også selvforklarende. Eksplosivt prosjektilvåpen med massiv skade.



Kannibalisme - Parering av en Hell Surge forårsaker nå selvskade med rakettkasteren for å helbrede deg.



Kokt eller blodoffer - Kokt ser parerte Hell Surges forbedre ditt neste skudd, mens blodoffer ser at prosjektiler nå gir mer sprutskade, men også mer selvskade.



Blodtørst - Forlenger varigheten av Kannibalisme



Mastery Challenge: Helbrede deg selv med Cannibalism gjennom selvskade på nært hold 50 ganger.

Tips: Få en tidlig parade, og dykk deretter med hodet først inn i handlingen, og la rakettene dine snakke.