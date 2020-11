Vi spiller igjennom det første oppdraget i Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales kommer om ikke lenge, men er du fortsatt i tvil er det ingen bedre måte å bli overbevist på enn ved å se introduksjonen til et spill, eller hva?...

Vi publiserte nylig en anmeldelse av Spider-Man: Miles Morales, som du lese her, men om du heller vil se litt gameplay mens du hører en anmeldelse, så passer det jo bedre...

Into The Spider-Verse vist frem i Spider-Man: Miles Morales

den 30 oktober 2020 klokken 14:56 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Takket være liten skrift i markedsføringsmateriale visste vi allerede at Spider-Man: Into The Spider-Verse vil være i Spider-Man: Miles Morales på en måte, og nå kan du...