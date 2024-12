Vi spiller Indiana Jones and the Great Circle på dagens GR Live

HQ

Indiana Jones and the Great Circle er ute, og Machine Games' hyllest til den eventyrlystne arkeologen finner raskt et hjem blant glade spillere og anmeldere. Vi likte det veldig godt i nettverksanmeldelsen vår, og nå skal vi prøve det på GR Live.

I spillet er Indiana Jones på jakt etter en gjenstand som nazistene er ute etter. Ganske standard for et Indy-eventyr, egentlig, men i stedet for bare å se ham piske seg rundt, får du i spillet spille som og bli Indy.

Hvis du vil se hvordan spillet er og er usikker, kan du bli med på strømmingen fra GR Live-hjemmesiden eller YouTube/Twitch-sidene våre fra kl. 16:00 GMT/17:00 CET i en time.