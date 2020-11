Vi spiller Kingdom Hearts: Melody of Memory på GR Live i dag

Du ser på Annonser

Melody of Memory, det fjortende spillet i den kompliserte Kingdom Hearts-serien, overrasket mange da det ble avslørt under en Nintendo Direct Mini Partner Showcase tidligere i år. Et rytmespill satt til Kingdom Hearts-universet var ikke akkurat det fansen forventet da skaperen Tetsuya Nomura teaset et nytt spill.

Heldigvis, selv om det er annerledes, synes vår anmelder og Kingdom Hearts-fan John-Edvard at spillet er ganske gøy og verdt å sjekke ut. Anmeldelsen hans kan du lese her.

Om du fortsatt ikke har bestemt deg for om det er noe for deg, er vi i gang akkurat nå på vår liveside og skal spille det i et par timer. Så kom gjerne innom for å sjekke det ut.