Vi spiller Mario Tennis Fever på dagens GR Live

HQ

Det er kanskje ikke det perfekte været for å gå ut på hardcourtbanen og serve ess (spesielt ikke i Storbritannia, der det har regnet bokstavelig talt hver dag i 2026 så langt), men det hindrer oss ikke i å gjøre akkurat det samme i videospillformat, med noen sprø racketer i tillegg.

Mario Tennis Fever har landet på Nintendo Switch 2, og vi skal grave oss ned i noen fartsfylte kamper på dagens GR Live. Hvis du nøler med å kjøpe spillet, eller bare vil se noen av de ødelagte Fever-racketene, kan du bli med oss på det vanlige tidspunktet kl. 16:00 GMT/17:00 CET på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre.

I mellomtiden, hvis du vil hvile Mario Tennis-albuen og lese litt, kan du lese vår grundige anmeldelse av Mario Tennis Fever her. Vi sees på banen!