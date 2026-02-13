Gamereactor

Mario Tennis Fever

Vi spiller Mario Tennis Fever på dagens GR Live

Jeg har feber ... og den eneste kuren ... er mer Mario Tennis!

Det er kanskje ikke det perfekte været for å gå ut på hardcourtbanen og serve ess (spesielt ikke i Storbritannia, der det har regnet bokstavelig talt hver dag i 2026 så langt), men det hindrer oss ikke i å gjøre akkurat det samme i videospillformat, med noen sprø racketer i tillegg.

Mario Tennis Fever har landet på Nintendo Switch 2, og vi skal grave oss ned i noen fartsfylte kamper på dagens GR Live. Hvis du nøler med å kjøpe spillet, eller bare vil se noen av de ødelagte Fever-racketene, kan du bli med oss på det vanlige tidspunktet kl. 16:00 GMT/17:00 CET på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre.

I mellomtiden, hvis du vil hvile Mario Tennis-albuen og lese litt, kan du lese vår grundige anmeldelse av Mario Tennis Fever her. Vi sees på banen!

Mario Tennis Fever

Mario Tennis FeverScore

Mario Tennis Fever
ANMELDELSE. Skrevet av Alex Hopley

Marios nyeste serve på tennisbanen byr på kortvarig moro, men imponerer ikke fullt så mye som hans andre sportslige utfoldelser.



