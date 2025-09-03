Vi spiller Metal Gear Solid Delta: Snake Eater på dagens GR Live

HQ

I forrige uke fikk Metal Gear -fansen se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Tittelen er en glitrende nyinnspilling av den elskede originalen fra 2004, bygget på Unreal Engine 5, og lover slående grafikk for å løfte spillet til moderne høyder.

Mens du kan lese våre fulle tanker om nyinnspillingen her, og se hvilke deler vi elsket og hvilke deler vi satte mindre pris på, kan du også bli med meg senere for å oppleve den første timen av spillet.

Jepp, til vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg tøffe gjennom en del av Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, alt på GR Live-hjemmesiden. Ikke gå glipp av dette utdraget av begynnelsen på Naked Snakes berømte eventyr.