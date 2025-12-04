Vi spiller Metroid Prime 4: Beyond i dagens GR Live

HQ

I dag er den store dagen for mange Nintendo-fans, da Metroid Prime 4: Beyond endelig kommer på Switch 1 og 2. Spillet som fansen har skreket etter i årevis, har debutert, og når dette er tilfelle, er det ikke mer enn riktig at vi gjør det til tema for dagens GR Live.

Til vanlig tid kl. 17 på GR Live-hjemmesiden vil jeg være vert og spille gjennom den første timen av Retro Studios' prosjekt. Vi lander på Viewros som Samus Aran og fortsetter deretter å jobbe oss metodisk gjennom verden, og plukker opp oppgraderinger etter hvert som vi går.

Mens du kan stille inn i ettermiddag for å få en smakebit av gameplayet, for mer om Metroid Prime 4: Beyond, ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet.