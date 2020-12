Julen er nesten her, og for å ringe den inn skal vi spille litt av Overwatchs Winter Wonderland-event. Det byr på morsomme vinter-minispill, og Ben og Dóri slår seg...

Boston Uprising signerer SoOn

den 21 desember 2020 klokken 10 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Boston Uprising har nylig annonsert at Terence "SoOn" Tarlier slutter seg til deres spillerliste. Det blir det tredje Overwatch League-laget "SoOn" spiller for da han...