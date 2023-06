HQ

Man kan trygt si at denne uken har bydd på noen ganske varierte lanseringer med blant annet Layers of Fear, F1 23 og Park Beyond. Sistnevnte kom i dag, så Rebeca har bestemt seg for å se om det faktisk er like gøy å bygge en fornøyelsespark uten å tenke på realisme som det høres ut. Dette skal hun i kjent stil gjøre sammen med oss som en del av dagens GR Live-sending. Derfor kan du se og dele dine ideer med henne fra klokken 16 på, GR Live-hjemmesiden.