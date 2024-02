Vi spiller Persona 3 Reload i dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for spillere over hele verden, for ikke bare debuterer Suicide Squad: Kill the Justice League etter noen få dager med tidlig tilgang, men Atlus' anerkjente remake av Persona 3 Reload lanseres også.

Denne tittelen ser ut til å ta vare på det originale spillet, samtidig som den oppdaterer noen få utdaterte aspekter og presenterer det med moderne og slående grafikk. Hvis du likte Persona 5 Royal og har ventet spent på flere eventyr i denne JRPG-serien, er dette et spill du ikke vil gå glipp av.

Vi kommer til å ta en titt på den første timen av Persona 3 Reload i dagens GR Live, der Rebeca er vertskap fra kl.17. Gå til GR Live-hjemmesiden for å følge med på alt som skjer.

Og før det kan du lese Ingar anmeldelse av spillet eller se videoanmeldelsen nedenfor.