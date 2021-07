Vi spiller Phantom Abyss i dagens livestream

Selv om det kanskje er litt tørt på AAA-spillfronten nå rett etter E3, er det et hav av gode indiespill som kommer hver uke.

En av våre favoritter nylig er Phantom Abyss, en interessant roguelike som vi først fikk vite om under Devolver Digitals E3-konferanse i år. Her skal du utforske fellefylte gravkamre i ekte Indiana Jones-stil for å finne skjulte skatter, og på reisen vil du møte åndene til falne spillere. Det som er kult er at gravkamrets layout aldri er det samme, og du kan se hva disse åndene gjorde for å unngå å gjøre samme feil.

