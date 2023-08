Det er et stort antall, med tanke på at det er tilgjengelig på både PS Plus og Game Pass.

Den etterlengtede åndelige etterfølgeren til Chrono Trigger, laget av The Messenger-utviklerne, blir "gratis" for Extra- og Premium-medlemmer.

Sea of Stars kommer med Super Nintendo-musikk sommeren 2023

den 23 desember 2022 klokken 18:59 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da The Messenger-skaperne i Sabotage Studio bestemte seg for å utsette det veldig lovende Sea of Stars i sommer nøyde de seg med å si at planen var å slippe spillet en...