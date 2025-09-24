Vi spiller Sonic Racing: Crossworlds på dagens GR Live

HQ

Sonic Racing: Crossworlds Teknisk sett lanseres ikke spillet før i morgen, 25. september, men siden tidligere denne uken har spillet vært tilgjengelig for mange gjennom et Early Access-vindu. Så før den offisielle lanseringen kommer vi nå til å vie et GR Live -tilbud til dette kapittelet i Segas kartracing-serie.

Fra og med klokken 16:00 BST/17:00 CEST, vil jeg være vert for og spille gjennom en time med Sonic Racing: Crossworlds, alt på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å få en smakebit av handlingen, og for våre fulle og ufiltrerte tanker om spillet, ikke gå glipp av vår detaljerte anmeldelse her borte.