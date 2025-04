Vi spiller South of Midnight på dagens GR Live

HQ

I dag er den store dagen for South of Midnight fans, da de som får tak i versjonen av spillet som gir tilgang til "Early Access"-delen vil kunne begynne å utforske et mytologisk amerikansk Deep South og begynne å pakke ut Hazels reise også. Alt dette vil skje fra kl. 17:00 BST / 18:00 CEST i dag, som tilfeldigvis også er samme tid som vi begynner å streame Compulsions eventyr.

Bli med meg på GR Live-hjemmesiden akkurat da for en times South of Midnight -moro, der jeg vil tøffe meg gjennom noen av de første kapitlene i eventyret. Ta gjerne turen innom for å få en forsmak på handlingen.

Og hold samtidig utkikk etter flere tanker på South of Midnight...