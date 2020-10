Battle Royale-spillet Super Mario Bros. 35 er ute nå

den 1 oktober 2020 klokken 20:19 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi antar at det fortsatt er noen av dere som ikke har fått med seg at Super Mario har sitt 35-årsjubileum i år, og Nintendo har virkelig gjort mye for å markere dette. En...