Vi spiller The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom på dagens GR Live

HQ

I forrige uke debuterte Nintendo sitt siste store prosjekt, et helt nytt The Legend of Zelda -spill som så ut til å gå imot typiske trender ved å ha Princess Zelda selv i hovedrollen og for en gangs skyld forsøke å redde Link. Dette spillet er kjent som The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, og jeg kommer til å rette oppmerksomheten mot spillet som en del av dagens GR Live.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert for og spille gjennom en time av eventyret fra GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å få med deg handlingen mens den utspiller seg, og frem til den tid kommer, ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet her for å se om det er noe for deg eller ikke.