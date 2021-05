Du ser på Annonser

I dagens livestream tar vi en titt på en remake av et av Mega Drivens beste plattformspill. Vi snakker om Wonder Boy: Asha in Monster World, som har samme gøyale plattformhopping og dungeon crawling som originalen, men i en modernisert utgave. Sammen med remaken kommer vi også til å sjekke ut originalen fra 1994 som inngår som gratis nedlastming med den fysiske versjonen.

Som alltid kan du surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi spiller i cirka to timer.