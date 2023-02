Vi sprenger demoner i biter i Dread Templar på dagens GR Live

HQ

Vi fortsetter vår ukentlige bunke med GR Live-streamer i dag ved å rette oppmerksomheten mot T19 Games' fartsfylt FPS, Dread Templar. Designet som et gammeldags, hardcore, retroinspirert spill som gir spillerne i oppgave å zoome gjennom nivåer mens de bruker en samling kraftige våpen for å sprenge demoner og andre hellspawn til biter er dette skytespillet et for de som elsker Doom-lignende spill.

For å se Dread Templar i aksjon etter den fullstendige utgivelsen (det forlot nylig Early Access) kan du bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden på den typiske tiden klokken 16. Frem til da kan du også lese vår anmeldelse av Dread Templar her