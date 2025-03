Vi spurte Icíar Bollaín om Luis Tosar: "Min favorittskuespiller? Han kan føde barn, og du tror det"

HQ

Luis Tosar er en av de mest representative skuespillerne i spansk film på 2000-tallet, selv om han begynte sin karriere i forrige årtusen. Han har mottatt et stort antall priser, blant annet Goya for Beste mannlige skuespiller og Beste mannlige birolle og Sølvskallet ved San Sebastian-festivalen. I tillegg fortsetter han å samle nominasjoner ved disse konkurransene, i år for Beste mannlige birolle ved Goyaene for sin rolle i Undercover (La infiltrada), som vant ex aequo av Goyaen for beste film.

Vi fikk anledning til å snakke om skuespilleren med den også prisbelønte Icíar Bollaín under presentasjonen på San Diego Comic-Con Málaga, som setter stor pris på ham både som skuespiller og som person. Han har medvirket i flere filmer med henne som regissør, blant annet Take my Eyes og Maixabel, som han vant og ble nominert til prisen for beste mannlige skuespiller for under Goya-prisutdelingen.

HQ

"Sammen med meg laget han sin første spillefilm, 'Flores de otro mundo'. Jeg tror Luis kan gjøre hva som helst troverdig", sier han i det eksklusive intervjuet med Gamereactor. Filmskaperen husker faktisk øyeblikket da hun plantet skuespilleren i et fødestue for kortfilmen 'Por tu bien'. "Jeg ønsket å fordømme vold mot fødende kvinner. Men jeg tenkte at hvis jeg viste en kvinne som føder, er det noe vi har sett en million ganger, så jeg valgte Luis Tosar. Han er utrolig, han kan gå inn i fødselen og du tror det. Han gjør ting med hele sitt hjerte.

"Han kommer ut med skjegg og skallet og alt mulig. Men du tror han føder en baby."

Det gjenstår å se om vi får se et samarbeid mellom de to i et annet audiovisuelt produkt i fremtiden. Inntil videre kan du se hele intervjuet med spanske undertekster ovenfor. På den annen side, her er kortfilmen 'Por tu bien' som Bollaín refererer til :