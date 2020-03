Vi starter en podcast

Etter tilbakemeldinger fra dere via både "spørreundersøkelsen" min, mail, meldinger på Facebook, Twitter, Discord og mer kan jeg nå endelig fortelle at vi vil spille inn vår første podcast på tirsdag om alt går som planlagt.

I den sammenheng vil jeg gjerne vite hva dere ønsker av oss. Hvordan skal vi for eksempel bygge den opp? Løst snakk, hva vi har spilt, ukens nyheter og deretter en spørrerunde eller hva? Hvor lenge ønsker dere hver episode skal vare om vi har én podcast i uken? Her er det mye som skal sitte for at dere skal få en så god opplevelse som mulig, så bare kom med forslag. Jeg gleder meg i alle fall til å prøve ut dette, og håper dere gjør det også.