Vi stiller spørsmål ved om Split Fiction vil vinne Årets spill i ukens episode av The Gamereactor Show

Det er en reell sjanse for at vi allerede kjenner tre av de seks spillene som kommer til å bli kåret til Årets spill på The Game Awards på slutten av året. Februar og mars har allerede gitt oss Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter: Wilds og Split Fiction, tre spill som for øyeblikket har en Metacritic-score på henholdsvis 88, 90 og 91. Det er fortsatt mange lovende spill planlagt for resten av 2025 (inkludert Grand Theft Auto VI...), men er det rimelig å anta at det siste av dem, Split Fiction, allerede er en ledende utfordrer til prisen?

Det er nettopp dette Alex og jeg diskuterer i den siste episoden av The Gamereactor Show. Vi deler en rekke tanker og inntrykk om Hazelights nyeste spill, og om vi tror det er godt nok til å gjenspeile den prissuksessen som It Takes Two klarte.

Du kan høre denne siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker, og du kan også lese våre offisielle tanker om Split Fiction i vår anmeldelse her eller i vår videoanmeldelse nedenfor også.