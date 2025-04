Vi tar en nærmere titt på Mario Kart Worlds verdenskart på Switch 2

HQ

Det virkelige generasjonsspranget i Mario Kart World for Nintendo Switch 2 var ikke flere personer samtidig på skjermen eller flere baner: det var å tilby et enkelt, fullstendig gjengitt spillkart å kjøre på, som et Forza Horizon som kan nytes med den nye free-to-play- og flerspillermodusen. Et enormt kart som på papiret ser ut som Super Mario World.

Slik ser det ut, med rundt 28 etapper eller knutepunkter og 12 eller 13 klassiske biomer. Blant dem dusinvis av ruter som ser veldig lineære ut på kartet, men i videoen ser ut som virkelige Mario Kart-spor. Det er vanskelig å finne ut i dag og under disse forholdene hvor mange spor Mario Kart World har, men kartet er en intensjonserklæring. Og vi i Gamereactor tror det ikke er slutten på historien, da det ikke er noen MK uten Rainbow Trail.

Legg til det mangfoldet av spillmoduser og det store antallet sjåfører å velge mellom, så har du mye å velge mellom. Vi utvider listen over bekreftede figurer for Mario Kart World med delfinene fra Super Mario World, piranhaen pezueso, Goomba, en Moo Moo-ku, Spike, kaktusen Pokey, Abejorro, Piñataen fra Delfino-landsbyen eller den ubeskrivelige Cataquack.