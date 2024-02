Vi tar på oss vårt beste pokerfjes i Balatro i dagens GR Live

HQ

Deck-building roguelikes er en ekstremt populær undersjanger. Når du får muligheten til å lage din egen samling av kort som du kan spille med, kan det være svært tilfredsstillende, ettersom en blanding av flaks og dyktighet driver deg til seier.

Balatro er det siste spillet som mestrer denne vinnerformelen, og har høstet mange lovord fra både spillere og kritikere. I dag tar vi en time på Balatro for å se hvor langt vi kommer i spillets kampanje.

Som alltid kan du ta en titt på GR Live-hjemmesiden for å bli med på strømmingen, eller du kan følge med på Twitch, YouTube og Facebook for å se hva som skjer. Vi begynner kl. 17. Hvis du vil ha mer informasjon om Balatro, kan du lese anmeldelsen vår her.