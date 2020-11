Vi tester Remote Play fra PlayStation 5 til PlayStation 4

Du ser på Annonser

Ja, du kan faktisk spille PlayStation 5-spill på PlayStation 4 via Remote Play. Denne appen har tidligere blitt brukt for å streame PlayStation 4-spill over til mobil og PC, og nå er det mulig å streame PlayStation 5-spill til PlayStation 4 om du har begge konsollene. Dette kommer veldig godt med da du ikke trenger å flytte den store PS5-konsollen rundt i huset om du har flere rom du vil spille i.



Vi demonstrerer nå dette med Spider-Man: Miles Morales fra PlayStation 5 streamet til vår PlayStation 4, for så å sammenlikne med gameplay direkte fra PS5. Sjekk ut videoen øverst.