Vi unboxer Logitech G Superlight

Logitech G annonserte nettopp Pro X Superlight, deres letteste og raskeste profesjonelle mus noensinne. Den er designet i samarbeid med verdens ledende proffer og veier 63 gram, har trådløs LIGHTSPEED-teknologi, Logitech Gs Hero-sensor med en DPI på 100 - 25,600 og føtter av PTFE uten tilsetningsstoffer for smidig og friksjonsfri bruk.

Men hvordan ser den ut når vi tar den ut av esken? Det kan du se i videoen nedenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.