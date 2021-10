Beta-versjonen av Battlefield 2042 er nå tilgjengelig for allmenheten og vi feirer dette med å hoppe inn i spillet i dagens livestream. Her kommer vi til å spille flere...

I løpet av helgen kan mange av dere prøve Battlefield 2042 for første gang siden lanseringen i november. Men vi fikk faktisk mulighet til å teste betaens innhold rett...

Battlefield 2042 får "gratis" oppgradering til PS5 likevel

den 5 oktober 2021 klokken 17:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Electronic Arts endelig bekreftet Battlefield 2042 i sommer fikk selskapet mye kritikk for å kreve at man kjøpte spesialutgaver av spillet for å få det til både...