Vi utforsker The Isle of Bigsnax i dagens livestream

HQ

I slutten av forrige uke lanserte Young Horses Bugsnax på Xbox og Nintendo Switch i tillegg til den nye store gratisutvidelsen The Isle of Bigsnax, som tilføyer 3-4 timer ekstra innhold til denne merkelige tittelen, inkludert store nye skapninger og flere måter å tilpasse spillopplevelsen på.

Med masse nytt innhold å sjekke ut dykker vi ned i Bugsnax og The Isle of Bigsnax-innholdet i dagens GR Live. Rebeca er dagens vert og skal spille i to timer. Kom innom vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch fra klokken 16 for å få det med deg.

Sjekk ut Eiriks forhåndstitt for mer om hva du kan forvente av denne utvidelsen.