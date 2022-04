4 måter Bugsnax: The Isle of Bigsnax er større, bedre og rarere

HQ

Jeg koste meg med å få platinumet i Bugsnax høsten 2020. Young Horses' spill sjarmerte med sitt merkelige univers, snodige humor og enkle, men underholdende, gameplay, så jeg ble gledelig overrasket da studioet annonserte den gratis The Isle of Bigsnax-utvidelsen forrige oktober. Tanken på å fange nye skapninger, å gjøre dem enda kulere med hatter og bygge min egen hytte hørtes artig nok ut til å vurdere en ny nedlastning av spillet. Å se rundt 45 minutter av utvidelsen har endret tonen. Ikke på en negativ måte, for etter dette kommer jeg uten tvil til å gå tilbake til Bugsnax. La meg fortelle deg fire grunner til hvorfor og én ekstra for å avsløre hvorfor enda flere bør glede seg.

Ny øy med nye Bugsnax

Som vi allerede visste vil The Isle of Bigsnax la oss utforske en ny øy på jakt etter noen nye smakefulle skapninger, men begge disse er langt mer omfattende enn mange trodde. Ikke bare er øya stor nok til å ha ulike biomer som kan besøkes uten de vanlige lastetidene vi kjenner fra basespillet, men det er hele 11 nye Bugsnax som befinner seg der. Disse vil ikke bare være større varianter av gamle kjenninger, som for eksempel en stor Bunger som selvsagt heter Bunger Royale, men også helt nye morsomme skapninger jeg ikke skal røpe her. Det er langt mer enn undertegnede forventet av noe som er gratis, men godbitene stopper ikke der.

Flere valgmuligheter og forbedringer

For et nytt område og noen nye Bugsnax ville ikke vært særlig interessant om vi bare kunne gjøre akkurat det samme som før, så de talentfulle utviklerne har lagt til en håndfull nye gameplaymekanikker og forbedret noen gamle. Et eksempel på sistnevnte er et større fokus på Buggy Ball-en. Her snakker vi ikke om noe banebrytende, men stakkars Sprout vil nå kunne hjelpe til ved å navigere seg gjennom vertikale labyrinter for å åpne dører eller aktivere ting. Topp dette med å endelig kunne bruke Fast Travel til steder man vil, så er det klart at Young Horses har hørt på tilbakemeldingene.

Disse er altså eksempeler på noen av de små forbedringene. Når det gjelder større endringer retter disse ofte søkelyset mot nye Bugsnax. Disse store skapningene vil nemlig ikke kunne fanges på samme måte som de små. I stedet vil vi blant annet måtte krympe dem ved å kaste et spesielt nytt eksplosiv på dem og/eller løse puzzles. Mange av disse krever at man blander ulike ferdigheter og utstyr. Blant annet kan du lokke en sværing med en trampoline på ryggen sin til et bestemt sted ved å sprute favorittmaten på Buggy Ball-en, bruke trampolinen til å nå et ellers umulig område og deretter skyte gripekroken på en flamme for å fyre opp en fakkel. I en annen sekvens måtte utviklerne knuse massive egg ved å skyte favorittmaten til en stor, flyvende Bugsnax på dem og deretter lede den til en absurd eggknuser. Enkelt og moro, akkurat som det vanlige spillet. Enkel moro gjelder også hyttebyggingen.

Få en hemmelig slutt og nye kosmetiske gjenstander ved å fullføre utfordringer

Tross alt har stadig flere spill vist at mange elsker å bygge og tilpasse sine egne steder, men da må det også være utallige valgmuligheter. Selv om jeg åpenbart bare fikk en liten smakebit på hyttebyggningen i presentasjonen virker det som om The Isle of Bigsnax tenker det samme. De av oss som allerede har gjort alt i spillet vil få en haug av ting med en eneste gang i utvidelsen siden man får både stoler, bord, bilder, hyller, tepper, planter, statuer, malingstyper, pyntegjenstander og mye mer ved å fullføre såkalte brev-utfordringer. Disse er enkelt sagt tjenester de andre innbyggerne legger i postkassen utenfor hytta di. Dette kan være klassiske oppdrag som å finne bestemte Bugsnax og mate dem til rett person, få skapningene til å gjøre spesielle ting eller finne hemmelige steder. Siden utfordringene også vil fungere retroaktivt vil vi som allerede har gjort mye rart som nevnt få belønninger fra første stund, inkludert hatter til Bugsnax. Med tanke på at det vil ta rundt tre eller fire timer å fullføre historien i The Isle of Bigsnax, mens å skaffe alt av hatter og hyttegjenstander plusser på to eller tre timer høres det ut som om man får mye innhold for pengene (ikke særlig vanskelig siden det er 0 kroner). Spesielt siden å gjøre utfordringene har en ekstra gode.

Hemmelig slutt

Den siste delen av Bugsnax overrasket jo mange av oss med tonen og temaene den tar opp, så Young Horses forsikrer seg om at jeg fullfører utvidelsen ved å avsløre at vi får en spesiell slutt ved å gjøre alle utfordringene. De bemerket likevel at det ikke er snakk om noe som vil gi oss hakeslepp, men jeg er uansett nysgjerrig nok til å finne ut hva som er annerledes. Dermed gjenstår det bare et par grunnleggende detaljer som må nevnes.

Bugsnax er endelig klart for Steam, Xbox og Nintendo Switch

Bugsnax sin The Isle of Bigsnax-utvidelse kan lastes ned helt gratis på Epic Games Store, PlayStation 4 og PlayStation 5 den 28. april. "Hvorfor i alle dager gidder Eirik å nevne hvor når det er alle stedene spillet finnes?" Dette skyldes åpenbart at Bugsnax, inkludert The Isle of Bigsnax, lanseres på Steam, Xbox-konsollene (også Game Pass) og Nintendo Switch samme dag. Ingen av dem vil by på noe særlig spesielt i forhold til PlayStation-utgavene, noe som blant annet betyr at Switch-spillere ikke får gyro-kontroller, men det er uansett hyggelig nytt i min bok.