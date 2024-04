Vi vender tilbake til ødemarken i dagens GR Live

HQ

Vi starter denne ukens serie med GR Live strømmer ved å rette oppmerksomheten mot en elsket Bethesda moderne klassiker. For å markere ankomsten av Next-Gen-oppdateringen for Fallout 4, vender vi tilbake til RPG for å se hva alt oppstyret handler om, og om dette er verdt tiden din eller ikke.

Fra og med klokken 16:00 BST / 17:00 CEST, vil vår egen Rebeca være vertskap og spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å se hvordan disse endringene påvirker Bethesdas spill, og også for å se hvilke endringer som er gjort, les om oppdateringen her.