Vi vet endelig hvem som lager Metroid Prime 4: Beyond

Så mange år med venting, og nå er det nesten over. Neste del av Metroid Prime, Metroid Prime 4: Beyond, kommer neste år, uten flere forsinkelser, uten flere omstarter og uten flere problemer. Det har vært en kronglete vei, og hadde det ikke vært for Nintendos absolutte overbevisning om at de har noe veldig bra her, ville ethvert annet selskap ha skrotet, eller redusert utviklingen betraktelig.

Retro Studios har i mellomtiden jobbet i skyggene og samlet talenter siden de gikk tilbake til utgangspunktet i 2019, og nå har VGC satt sammen en lang rapport som endelig avslører hvem skaperne av Metroid Prime 4: Beyond er. Over 120 navn fra AAA-prosjekter, både fra Nintendo og andre, inkludert kunstdesignere fra Bluepoint Games' Demon's Souls, Naughty Dog og Santa Monica Studios, samt veteraner fra de tre første Metroid Prime-spillene.

Det er på kunstsiden, men når det gjelder nivådesign, er det veteraner fra Donkey Kong Country, Mass Effect og til og med Call of Duty Black Ops 5. Selv om listen ender med 121 utviklere, som Nintendo Prime-kontoen bemerker, kan det være andre navn som er outsourcet. Med denne listen har Metroid Prime 4: Beyond et utviklingsteam på størrelse med det fremtidige Mario 3D, som vi antar vil bli utgitt sammen med Switch 2, så Nintendo satser alt på å ta Metroid til nye høyder av popularitet og kanskje overgå Metroid Dread som seriens største selger i historien.